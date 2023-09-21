العامة للبحث والتعرف على المفقودين: انتشال 115 جثة من ضحايا فيضانات درنة

أخبارليبيا24- خاص

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري انتشال 115 جثة من وادي الخبطة ضحايا للسيول والفيضانات التي شهدتها مدينة درنة بعد إعصار دانيال.

وأوضح الجعفري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ الأربعاء، أن فرق الهيئة مستمرة في أعمال البحث والانتشال وسحب العينات.

وأشار المتحدث إلى أنه بعد انتشال 115 جثة، تم أخذ عدد 62 عينة منهم ولا زال العمل جاري على باقي الجثث.

وأضاف الجعفري، أنه في ظل الظروف الصعبة والتضاريس والمنحدرات الجبلية الوعرة ، خصوصاً شرق مدينة درنة، لازالت فرق الاستطلاع والاستكشاف والاستخراج بالهيئة تقوم بأعمالها في لنتشال وأخذ العينات من الجثث مجهولة الهوية.