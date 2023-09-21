الطوارئ والدعم يوزع 663 سلة إغاثية على المتضررين نتيجة السيول في شرق ليبيا

21 سبتمبر، 2023 11:32 م
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أخبارليبيا24

أكد الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة جهاز طب الطوارئ والدعم وزع 663 سلة إغاثية على الأسر المتضررة والنازحة نتيجة السيول والفيضانات في شرق البلاد.

وأضاف الفريق في إيجاز صحفي أن الجهاز قام بتزويد مستشفى الفتايح بالمستلزمات والنواقص وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 720 حالة.

وأشار الفريق إلى أن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية سيرت قافلة مساعدات مستعجلة للمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول شرق البلاد.

وذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تواصل تقديم المساعدات الطبية والإغاثية، ووفرت سيارة إسعاف لمستشفى البياضة القروي، بالإضافة إلى تسيير قافلة طبية ومواد غذائية وملابس إلى منطقتي البياضة ودرنة.

وأفاد الفريق الحكومي أن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، سلم مركز طب الطوارئ والدعم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الطب العسكري 4 عيادات متنقلة لاستخدامها في تقديم الخدمات للمواطنين داخل المدن المنكوبة.

وبين الفريق أن ركة البريقة لتسويق النفط زودت منطقة المخيلي جنوب درنة بدعم صحي يتمثل في عدد 2 عيادة متنقلة مزودة بالأدوية والأجهزة الطبية ومولد كهرباء.

وأشار إلى أن الشركة العامة للمياه وزعت صهاريج للمياه على المواطنين والجهات العامة ومؤسسات الدولة بمدينة درنة للرفع من معاناتهم نتيجة للسيول والفيضانات.

21 سبتمبر، 2023 11:32 م
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