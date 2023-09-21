الصحة العالمية تكشف حجم الكارثة.. 5 ملايين مشرد بالسودان ونصف السكان بحاجة إلى مساعدات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن الحرب في السودان شردت أكثر من 5 ملايين، وأصبح أكثر من 24 مليون شخص أي نصف سكان البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت المنظمة فى بيانها: “5 أشهر من الحرب في السودان كان لها أثر فتاك على حياة الناس وسبل عيشهم وصحتهم”.

وأضافت أن الحرب المستمرة منذ 5 أشهر قد تسببت الحرب في تشريد 5.2 مليون شخص، 4.1 مليون شخص داخل السودان، و1.1 مليون شخص نزحوا إلى البلدان المجاورة.

وأوضحت أن 20.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأكدت أن “3.4 مليون طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد وفاشيات الأمراض المستمرة، بما في ذلك الحصبة والحصبة الألمانية والإسهال المائي الحاد، والحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا والملاريا وحمى الضنك”.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتحقق من وقوع 56 هجوما على الرعاية الصحية، ما أسفر عن 11 حالة وفاة، و 45 إصابة.