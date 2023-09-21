السعودية: سنحصل على النووي إذ تحصلت عليه إيران

أخبار ليبيا 24

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن بلادهُ ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه.

بن سلمان؛ أوضح في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أنَ إيران ستخوض معركة كبيرة مع بقية العالم إذا حصلت على السلاح النووي وقامت باستخدامه، على حد قوله.

وفي سياقٍ منفصل.. سجلت أرباح شركة أرامكو السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري تراجعًا نسبته 38 بالمائة، وبلغ صافي الدخل 30.1 مليار دولار.

وفي وقتٍ سابق.. تربعت شركة أرامكو السعودية على المرتبة الثالثة بين أكبر الشركات عالمياً.

وبحسب بياناتٍ رسمية، حلت أرامكوا.. ثالثةً في القائمة بقيمة سوقية 2.07 تريليون دولار، بينما جاءت شركة مايكروسوفت في المرتبة الثانية بقيمة سوقية تبلغ 2.5 تريليون دولار، وتصدرت شركة أبل القائمة بقيمة سوقية 3.05 تريليون، بعدما أصبحت الشركة الوحيدة التي تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 3 تريليونات دولار.

وفي مارس الماضي.. حققت شركة أرامكوا السعودية الرائدة في مجال الطاقة أرباحًا سنوية تقدر بـ 161.1 مليار دولار؛ وهو يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.