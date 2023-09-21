الدين الأمريكي يتجاوز 33 ترليون دولار

أخبار ليبيا 24

أكدتْ وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أنّ الدين القومي الأمريكي بلغ 33 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأضافت الوزيرة الأمريكية أن الدين الوطني الأمريكي يبلغ حاليًا قرابة 33.04 تريليون دولار، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة ال تزال تسير على مسار مستدام، حسب تعبيرها.

وفي سياقٍ منفصل.. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ بلاده ستواصل مواجهة ما وصفه بـ «الأعمال الاستفزازية» التي تقوم بها إيران؛ كتعليقٍ منه على صفقة تبادل السجناء مع إيران.

وأكد البيت الأبيض في بيانٍ عودة 5 سجناء أمريكيين من طهران، والإفراج عن 5 إيرانيين، ورفع الحظر على أموال إيرانية مجمدة

وكانتا الولايات المتحدة وإيران قد أفرجتا عن أسرى من الطرفين؛ في إطار صفقةً لتبادل الأسرى بينهما.

وكالة الشرق الأوسط للأنباء؛ أوضحت أن صفقة تبادل الأسرى، تضمنت إفراجاً متبادلاً عن السجناء وتحرير أرصدة إيرانية مجمّدة، وفقَ الوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق أُعلن عنه في 10 أغسطس الماضي.