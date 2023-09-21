الدبيبة يشدد على ضرورة معالجة أزمة النزوح الداخلي في درنة

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على ضرورة إغاثة الأهالي ومعالجة أزمة النزوح الداخلي جراء الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا.

وأكد الدبيبة، خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، على ضرورة معاجلة النزوح الداخلي وصولا إلى عودة الحياة إلى درنة عبر مشاريع التنمية، والنهوض بالمدينة التي لحقت ببنيتها التحتية أضرار جسيمة نتيجة السيول والفيضانات. وتسببت الفيضانات في دمير أحياء كبيرة في درنة، ما أدى إلى مقتل ونزوح الآلاف.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية، التي تمر بها درنة خاصة وجميع المناطق المنكوبة.

وأكدوا على ضرورة تذليل الصعوبات، لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات، وأهمية تكاتف الجهود وتنسيقها لرفع المعاناة عن الأهالي في المناطق المنكوبة.