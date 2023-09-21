الاتحاد الأوروبي يبدأ إنتاج خرائط جغرافية عبر الأقمار الاصطناعية لدعم فرق الإنقاذ في ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشف الاتحاد الأوروبي عن البدء في إنتاج خرائط جغرافية محدثة عبر القمر الصناعي “كوبرنيكوس” التابع للاتحاد لدعم فرق الإنقاذ المحلية والدولية العاملة بمدن شرق ليبيا لمساعدة منكوبي الفيضانات.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في بيان لها عبر موقعها الالكتروني إن القمر الصناعي “كوبرنيكوس” يقوم بإنتاج خرائط توفر معلومات جغرافية مكانية ضرورية لمساعدة فرق الإنقاذ على التنسيق ودعم الأشخاص الأكثر تضررا.

وأكدت البعثة أن هذه الجهود تأتي في اطار جهودها لدعم الاستجابة للفيضانات المأساوية التي ضربت ليبيا.