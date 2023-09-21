الأضرار التي لحقت بالشبكة العامة للكهرباء في مُدن درنة والجبل الأخضر.

كشف الناطقُ الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب عن الأضرار التي لحقت بالشبكة العامة جراء السيول والفيضانات التي لحقت بمدن درنة والجبل الأخضر .

وذكر التقرير أن عدد المحطات الأرضية المُتضررة وصل إلى 169 محطة ،فيما وصل عدد المحولات الهوائية المعطوبة جراء الإعصار إلى 3860 محول .

فيما تضررت خطوط النقل بحوالي 240 كيلو متر لخطوط نقل أرضية الضغط المنخفض ، و 160 كيلو متر لخطوط الضغط العالي ، و 550 كيلو متر للخطوط الهوائية منخفضة الضغط ، إضافة إلى 195 كيلو متر للخطوط الهوائي المتخصصة بالضغط العالي .

وختم التائب بأن المحطات ذات الجهد المتوسط التي أعيدت للعمل عددها حوالي 14 محطة متوزعة على مُدن درنة وسوسة والمخيلي والبيضاء.