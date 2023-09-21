الأضرار التي لحقت بالشبكة العامة للكهرباء في مُدن درنة والجبل الأخضر.

21 سبتمبر، 2023 8:16 م
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كشف الناطقُ الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب عن الأضرار التي لحقت بالشبكة العامة جراء السيول والفيضانات التي لحقت بمدن درنة والجبل الأخضر .

 

وذكر التقرير أن عدد المحطات الأرضية المُتضررة وصل إلى 169 محطة ،فيما وصل عدد المحولات الهوائية المعطوبة جراء الإعصار إلى 3860 محول .

 

فيما تضررت خطوط النقل بحوالي 240 كيلو متر لخطوط نقل أرضية الضغط المنخفض ، و 160 كيلو متر لخطوط الضغط العالي ، و 550 كيلو متر للخطوط الهوائية منخفضة الضغط ، إضافة إلى 195 كيلو متر للخطوط الهوائي المتخصصة بالضغط العالي .

 

وختم التائب بأن المحطات ذات الجهد المتوسط التي أعيدت للعمل عددها حوالي 14 محطة متوزعة على مُدن درنة وسوسة والمخيلي والبيضاء.

 

21 سبتمبر، 2023 8:16 م
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