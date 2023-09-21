الأسد يصل إلى الصين لعقد قمة اقتصادية

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وصل الرئيس السوري بشار الأسد، إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ، وبحسب وسائل الإعلام الصينية؛ تعد هذه الزيارة هي الأولى منذ عشرين عاماً للرئيس السوري.

وسبق أن أعلنتْ رئاسة الجمهورية العربية السورية؛ عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد للصين.

وبحسب بيان الرئاسة السورية: “تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد الخميس“.

وتابع بيان الرئاسة: “يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية“.

وفي وقتٍ سابق.. أكد الأسد دعم بلاده للوجود السياسي والاقتصادي للصين في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الأسد مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون لمناقشة العلاقات الثنائية السورية الصينية، وكذلك دور الصين في الشرق الأوسط، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال الأسد خلال لقائه المبعوث الصيني: «إن دور الصين هو مثال جديد في السياسة والاقتصاد والثقافة، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق مبدأ الاستقرار العالمي والسلام والمنفعة للجميع» حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك.