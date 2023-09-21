الأرصاد الجوية: كتلة هوائية ساخنة تتأثر بها مناطق الشمال الغربي

21 سبتمبر، 2023 12:37 م
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أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية ساخنة حيت تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين ( 43 – 39 )مْ مع رياح جنوبية شرقية نشطة نسبياً على بعض هذه المناطق , وتسجل زيادة يوم الغد.

بينما يبقي الطقس دون تغير على باقي المناطق، حيت درجات الحرارة القصوي على الشمال الشرقي مابين (27- 32)مْ، مع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح ليوم الغد على مدينة طبرق، بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (35-39) مْ.

وتوقع المركز أن تسود الرياح الشمالية الغربية النشطة مساء يوم السبت لتعود الأجواء للاعتدال على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب.

21 سبتمبر، 2023 12:37 م
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