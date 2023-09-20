ناقلة مليونية ترسو على ميناء الحريقة في طبرق في طريقها إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست مساء اليوم الأربعاء الناقلة النفطية “بوبولينا” على رصيف ميناء الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط إن الناقلة هي الناقلة المليونية الرابعة خلال سبتمبر الجاري وقادمة من اليونان وتحمل العلم اليوناني.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 205 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات التصدير والشحن تجرى وفق الخطوات الاحترازية ضد وباء كورونا والمحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.