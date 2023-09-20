مديرية أمن طبرق تنفي طلبها إخلاء مناطق وأحياء بطبرق لحدوث زلازل

20 سبتمبر، 2023 6:05 م
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أخبار ليبيا 24

نفت مديرية أمن طبرق، اليوم الأربعاء، ما تناقلته بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن طلبها إخلاء مناطق وأحياء بالمدينة لحدوث زلزال فيها.

وأكدت المديرية بأن الزلزال قد حدث ليلية البارحة عند الساعة 3:30 صباحًا في عرض البحر بمسافة تبعد عن المدينة 75 كيلومترًا شمالاً، حسب مدير مكتب الأرصاد الجوي طبرق.

وقالت المديرية، “نطمئن جميع سكان المدينة والمناطق المجاورة بأن المدينة آمنة ولله الحمد”. وطالبت المديرية، بعدم الالتفات للإشاعات والصفحات المضللة.

 

 

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20 سبتمبر، 2023 6:05 م
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