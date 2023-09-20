 لجنة الطوارئ تنفي انتشار الأوبئة في المناطق المتضررة من السيول

20 سبتمبر، 2023 1:10 م
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أخبار ليبيا 24

أكدت لجنة الطوارئ بالحكومة الليبية أن جميع الجهات الحكومية تسعى لإعادة مظاهر الحياة بالمناطق المنكوبة بالفيضانات، نافية انتشار الأوبئة في تلك المناطق.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في مدينة درنة نفت اللجنة مغادرة أي من فرق الإنقاذ المدينة.

وكانت شبكةُ الاتصالات في درنة المنكوبة تعرضت إلى انقطاع كامل للاتصالات.

 ورجَّحت الشركة المشغِّلة لشبكة الاتصالات أن يكون وقوعُ أعمال تخريبية وراء قطع الكوابل.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري إن العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق في مجمل منطقة الجبل الأخضر شمال شرق البلاد.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن الفيضانات غيرت المعالم الجغرافية والطبيعية للمنطقة.

20 سبتمبر، 2023 1:10 م
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