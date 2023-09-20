قوة عمليات الجنوب ترسل مساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

أرسلت، قوة عمليات الجنوب التابعة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مساعدات طبية وغذائية وأغراض أخرى إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا.

وقالت القوة، إنها أرسل رتلًا من الشاحنات إلى المناطق الشرقية التي تضررت من الفيضانات. وأوضحت أن الرتل يحمل مواد متعددة من طبية وغذائية وأغطية ومياه للشرب وفرش.

وأضافت، أن ذلك يأتي مساهمة منها في حملة الإغاثة إلى أهلنا في درنة والمناطق الأخرى.

ولازالت فرق الإنقاذ والإغاثة المحلية والدولية تتوافد إلى درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات للمساعدة في عمليات الإغاثة.

وارتفع ضحايا السيول المدمرة بمدينة درنة الثلاثاء إلى 3351 ضحية، وفق ما صرح به وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، إن عدد