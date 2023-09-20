قائد قوات الأفريكوم يبحث مع الدبيبة تداعيات الأوضاع الكارثية في شرق ليبيا جراء الفيضانات

أخبار ليبيا 24

وصل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال، مايكل لانغلي، اليوم الأربعاء، إلى طرابلس، لبحث تداعيات الأوضاع الكارثية في درنة مع رئيس حكومة الوحدة وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة.

وحضر اللقاء المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، ورئيس الأركان العامة الفريق، محمد الحداد.

وقال مكتب رئيس الحكومة إن اللقاء ركز على تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة الوحدة وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.

وأضاف، أن الدبيبة أكد على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

وقال، كما تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.