قائد أفريكوم يبحث مع “الحداد” توحيد جهود الجيش الليبي لدعم المناطق المنكوبة

أخبار ليبيا 24

التقى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” مايكل لانغلي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة محمد الحداد، في العاصمة طرابلس.

وقال لانغلي : “لقد ناقشت أنا والجنرال حداد كيف يمكن للجيش في الشرق والغرب أن يدعم بشكل مشترك جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات”.

وأضاف : “نحن نتفق على أن الجهود الرامية إلى إعادة التوحيد العسكري، بدءاً بقوة مشتركة بين الشرق والغرب، أمر حيوي لتأمين السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب الليبي”.

وأشار لانغلي: “كما يظهر رد فعل الشعب الليبي على الدمار الذي سببته العاصفة دانيال، فإن أقوى دفاع لدى ليبيا هو الوحدة”.

ووصل الجنرال لانغلي إلى طرابلس اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات الأوضاع في درنة، رفقة المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

والتقى لانغلي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الذي أكد أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأميركية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

كما تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.