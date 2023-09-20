أخبار ليبيا 24

قال مركز طب الطوارئ والدعم إنّ تمّ العثور يوم الثلاثاء على عدد كبير من الجثث داخل وخارج البحر بوديان درنة.

وأوضح المركز، أن فريق الإنقاذ وانتشال الجثث التابع له عثر في جولة استطلاعية الثلاثاء بين وديان لوقي وشق الواتر ووادي حلق البطوم بدرنة، على 14 جثة على شاطئ البحر وعدد كبير داخل البحر بين الصخور.

وقال، إن الفريق استطاع انتشال ثلاث جثث من البحر، لكن

ولصعوبة التضاريس واستحالة نقل الجثامين وتسليمها للجهات المختصة تم تكييسها ورصد مكانها ليتم التبليغ عنها لخفر السواحل ليتم نقلهم عن طريق البحر أو عن طريق الجو.

والعثور على مزيد من الجثث يعني ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في درنة، إلى أكثر من 3351 قتيلًا. وقال وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، الثلاثاء، إن عدد ضحايا السيول المدمرة بمدينة درنة وصل اليوم الثلاثاء إلى 3351 ضحية.

وأضاف الوزير، في إيجاز صحفي، أنهم يقومون بأخذ عينات من الحمض النووي للجثث ليتم التعرف على هويتها، مؤكدًا أن عمليات البحث وانتشال الجثث متواصلة. كما أكد، أن حصر المفقودين مازال مستمراً.