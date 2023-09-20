عميدا بلديتي سوسة وساحل الجبل يقدمان لـ”المنفي” إحاطة عن الأوضاع بالمناطق المنكوبة

20 سبتمبر، 2023 7:38 م
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أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، عميد بلدية سوسة وعميد بلدية ساحل الجبل، اللذان استعرضًا آثار الكارثة الطبيعية التي ضربت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر بصفة عامة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي، قدم في مستهل اللقاء التعزية لهما، مؤكداً تضامنه وتعاطفه الكامل مع الأهالي في هذه المأساة الكبيرة.

وأكد المنفي، أنه وجه الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بتكثيف الجهود والتواصل مع كل الأجهزة والمؤسسات للتعامل مع الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة.

كما قدم عميدا بلديتي سوسة وساحل الجبل لرئيس المجلس الرئاسي إحاطة كاملة عن الأوضاع في المناطق المنكوبة، وما يعانيه السكان من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني بالإضافة لخروج محطة تحلية مياه سوسة عن العمل والتي تغذي مناطق سوسة وشحات والبيضاء ووردامة.

20 سبتمبر، 2023 7:38 م
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