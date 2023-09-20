عجز تجاري في اليابان بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وزارة المالية اليابانية عن وجود عجز تجاري بقيمة 6.3 مليار دولار خلال أغسطس الماضي.

الوزارة؛ وفي أحدث بياناتها أكدت أن هذا العجز جاء، بعدما أدى فرض الصين قيوداً تجارية لتراجع صادرات الأغذية بأكبر نسبة منذ 12 عاماً، ووفقًا للوزارة تأتي هذه الأرقام بمقارنة بالعام الماضي لتبلغ 7.99 تريليون ين.

وفي سياقٍ منفصل.. انخفض عدد اليابانيين بالتوازي مع ارتفاع عدد المقيمين الأجانب إلى مستوى قياسي يقارب ثلاثة ملايين.

وبحسب البيانات الحكومية، عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات انخفض عدد اليابانيين للعام الرابع عشر بنحو 800 ألف شخص إلى 122.42 مليون.

ووفقًا للبيانات، سجل عدد الأجانب الذين يعيشون في اليابان رقما قياسيا عند 2.99 مليون نسمة.