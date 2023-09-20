زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب مصر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر حدوث زلزال بقوة 5.‏4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأربعاء.

وبحسب ما أكده المعهد فإن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلومتراً شمال غربي مرسى مطروح بشمال غربي مصر؛ دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات؛ وفق المعهد.

وفي الأثناء… قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية وقعت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بقوة 4.6 درجة على مقياس “ريختر” في منطقة بالبحر المتوسط قبالة ساحل طبرق.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة التي سُجلت في الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا.

وأوضح المركز أن الهزة كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.