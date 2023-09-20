خلال لقائه الدبيبة .. السائح : الوضع الوبائي في درنة لا يثير القلق

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قدم مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء موقفاً عاماً عن الوضع الوبائي في درنة والمناطق المجاورة، عقب زيارته الميدانية للمدينة للاطمئنان على تطورات الوضع الصحي وتنسيق عمل فرق المركز فيها.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن السائح أكد الدبيبة أن الوضع الوبائي في درنة لا يثير القلق، منوهاً بسير حملة التطعيم بشكل منظم، وإعطاء الأولوية للأطفال وفرق الإنقاذ.

كما أشار السائح إلى توريد الكميات المناسبة من اللقاحات المضادة لمرض الكوليرا والتيفود، وفق حاجة المناطق المنكوبة، موضحاً أن الفرق الفنية التابعة للمركز في المناطق المنكوبة يقدر عددها بـ 197 عنصراً، انتقلوا جميعاً من طرابلس للعمل إلى جانب فروع المركز في المنطقة الشرقية.

وأثنى الدبيبة على جهود المركز وتمكنه في ظروف استثنائية من تنفيذ حملة للتطعيمات داخل المناطق المنكوبة، مشدداً على ضرورة تعزيز وتيرة العمل وتنسيق آلياته مع جميع المؤسسات في مختلف مناطق البلاد، وتزويد مخازن المنطقة الشرقية بالتطعيمات اللازمة والعمل بمهنية عالية في هذا الملف.