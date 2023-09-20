جهاز الإسعاف والطوارئ يجري عمليات بحث عن المفقودين في منطقة الوردية

أخبار ليبيا 24

تجري فرق البحث التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ عمليات مسح في منطقة الوردية، بحثا عن المفقودين.

وتعرضت منطقة الوردية كغيرها من مدن ومناطق شرق ليبيا لفيضانات عقب إعصار “دانيال” يوم الأحد قبل الماضي، مما أدى إلى مسح بيوت من أماكنها وجرف الطرق، إضافة إلى سقوط عدد من القتلى.

وتقع الوردية في الجبل الأخضر غرب مدينة البيضاء بنحو 30 كيلومترًا، على الطريق الساحلي ما بين منطقة زاوية العرقوب ووادي الكوف، وهو الطريق الرابط ما بين مدينتي البيضاء وبنغازي.

والإثنين الماضي، زار نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، على رأس وفد المنطقة. وأعرب القطراني، والوفد الوزاري المرافق له، عن مواساتهم القلبية لأسر الضحايا نتيجة الفيضانات.