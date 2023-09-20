تواصل الجهود العربية والدولية لتقديم المساعدات بالمناطق المنكوبة بالفيضانات في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تتواصل جهود المجتمع الدولي لإرسال مساعدات عاجلة إلى شرق ليبيا لإغاثة منكوبي الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عدة مدن ومناطق على رأسها مدينة درنة، فجر الإثنين 11 سبتمبر 2023.

وخلّفت الفيضانات آلاف القتلى والمفقودين، فيما اتخذت السلطات الليبية بالتعاون مع المجتمع الدولي عدة إجراءات في محاولة لاحتواء آثار الوضع الكارثي غير المسبوق.

فبعد الكارثة التي حلّت على مدن عدة في شرق ليبيا غمرتها مياه الفيضانات بعد عاصفة “دانيال”، بدأت المساعدات الإنسانية الدولية والعربية بالوصول إلى ليبيا.

وحتى اليوم الأربعاء حطّت طائرات في مطار بنينا الدولي ببنغازي تحمل مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ وفرق طبية.

ومن بين الطائرات التي حطّت اليوم طائرات قادمة من السعودية والكويت والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية رومانيا.

آلاف القتلى

وضرب إعصار “دانيال” شرق ليبيا مخلفًا ورائه دمارًا كبيرًا في عدد من المدن والقرى. ووصل عدد قتلى السيول المدمرة بمدينة درنة وحدها 3351 قتيلًا، وفق آخر تصريح لوزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل.

وأضاف الوزير، في إيجاز صحفي الثلاثاء، أنهم يقومون بأخذ عينات من الحمض النووي للجثث ليتم التعرف على هويتها، مؤكدًا أن عمليات البحث وانتشال الجثث متواصلة. كما أكد، أن حصر المفقودين مازال مستمرًا.

والثلاثاء قال مركز طب الطوارئ والدعم إنّ تمّ العثور على عدد كبير من الجثث داخل وخارج البحر بوديان درنة.

وأوضح المركز، أن فريق الإنقاذ وانتشال الجثث التابع له عثر في جولة استطلاعية الثلاثاء بين وديان لوقي وشق الواتر ووادي حلق البطوم بدرنة، على 14 جثة على شاطئ البحر وعدد كبير داخل البحر بين الصخور.

وقال، إن الفريق استطاع انتشال ثلاث جثث من البحر، لكن لصعوبة التضاريس واستحالة نقل الجثامين وتسليمها للجهات المختصة تم تكييسها ورصد مكانها ليتم التبليغ عنها لخفر السواحل ليتم نقلهم عن طريق البحر أو عن طريق الجو.