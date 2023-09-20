تشكيل لجنة تتولى حصر جميع التعديات على مسار وادي القطارة

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، اليوم الأربعاء، قرارا لتشكيل لجنة تتولى حصر جميع التعديات على مسار وادي القطارة بأسرع وقت ممكن.

ويترأس اللجنة مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة بنغازي وعضوية مدير فرع المنطقة الشرقية بوزارة الموارد المائية ومنسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس غرفة العمليات والطوارئ بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إن البلدية قد اتخذت جملة من الإجراءات التي تهدف إلى إزالة العوائق في مسار وادي القطارة وتنظيفه وتوسعته بالتنسيق مع فرع المنطقة الشرقية بوزارة الموارد المائي والجهات الأمنية المختصة حرصًا على السلامة العامة والممتلكات العامة والخاصة من أي أخطار يمكن أن تحدث.

تأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لما تم لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي في ديوان البلدية برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية وبحضور عدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.