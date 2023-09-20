انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بكافة الولايات التونسية

20 سبتمبر، 2023 11:30 ص
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أخبار ليبيا 24

أكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد.

وأضاف الغابري في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك أن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.

وأشار إلى أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.

وأكد بيان وزارة الداخلية التونسية أن الوضع الأمني مستقر وأجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام.

وقال البيان: “على إثر انقطاع التيار الكهربائي على عدد من مناطق الجمهورية فجر يوم  اليوم الأربعاء على الساعة 02 صباحا تؤكد وزارة الداخلية أن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية لمواطنين والممتلكات  العمومية والخاصة حيث تحول وزير الداخلية كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.”

وبحسب وسائل محلية فإن حريقا نشب في محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز برادس.

وهرعت الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولايات البلاد.

20 سبتمبر، 2023 11:30 ص
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