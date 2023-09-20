المنفي يبحث مع قادربوه تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، لبحث تداعيات الأوضاع المأساوية التي تمر بها مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، نتيجة السيول والفيضانات التي خلّفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” أكد “المنفي” في الاجتماع، أن المجلس الرئاسي لن يدّخر جهداً في تقديم العون والمساعدة للمدن المتضررة، داعياً رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ولجان الطوارئ المنبثقة عنها بشأن إدارة الأزمة.

من جهته، أشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجهود المجلس الرئاسي في متابعة الأوضاع في درنة والجبل الأخضر، مؤكداً التزام الهيئة بمتابعة الجهات الخاضعة لرقابتها للتأكد من بذلها قصارى جهدها في تقديم المساعدات للمواطنين المتضررين.