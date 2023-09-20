المجلس الأعلى للدولة يصدر بيان بشأن اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوص مدينة درنة.

أصدر المجلس الأعلى اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على فيس بوك بياناً بخصوص اتخاذ جملة من الإجراءات اتجاه مدينة درنة.

ونص البيان على مطالبة المجتمع الدولي بضرورة إجراء تحقيق شامل لمعرفة الأسباب المؤدية إلى كارثة درنة .

وأعتبر المجلس الأعلى للدولة درنة مدينةً منكوبة مطالباً المجتمع الدولي بتسهيل كل المساعدات وتسييل الأموال اللازمة لإعادة أعمارها وتحديد مدة زمنية معينة لذلك .

وشدد البيان على ضرورة الإسراع في توفير كافة الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة ، واستحداث مراكز للدعم النفسي والاستعانة بالمنظمات الدولية في هذا الخصوص.