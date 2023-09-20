المبعوث الأمريكي يصل العاصمة طرابلس لعقد سلسلة من الاجتماعات .

وصل مساء اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس المبعوث الأمريكي لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد بي نورلاند لعقد مجموعة من اللقاءات مع القادة العسكريين في المنطقة الغربية والمسؤولين في حكومة الوحدة.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا صورة لنورلاند فور وصوله إلى طرابلس معبرةً من خلالها تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع الكارثة الإنسانية التي حلت بالشرق الليبي .

وقالت السفارة على لسان نورلاند بأنهم سوف يواصلون العمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لتوفير التمويل والمستلزمات الحيوية والخبراء لمساعدة المتضررين من أعصار دانيال في مختلف مناطق البلاد.