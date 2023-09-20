السايح: نعلن انتهاء حالات التسمم بمياه الشرب في المناطق المنكوبة

20 سبتمبر، 2023 11:45 م
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أخبارليبيا24

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، اليوم الأربعاء نعلن اليوم انتهاء حالات التسمم بمياه الشرب في المناطق المنكوبة.

وأضاف السايح أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات عن وجود إصابات جديدة بالتسمم ليومين مع توفر المياه المعدنية بشكل كاف.

وأشار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى أنهم تعاملوا مع تسمم غذائي لـ 12 شخصا من فرق الإنقاذ وحالتهم الصحية اليوم مستقرة.

وأكد السايح توفير عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الصحية للمتضررين من السيول في مناطقهم.

وأوضح مدير المركز أنهم قاموا بإعطاء تطعيمات وقائية خشية انتشار الأمراض عند طريق الحشرات الموجودة في المياه الراكدة.

20 سبتمبر، 2023 11:45 م
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