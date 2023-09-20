الدبيبة يؤكد إعادة الاتصالات والإنترنت إلى درنة والجبل الأخضر

20 سبتمبر، 2023 11:30 م
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أخبارليبيا24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى مدينة درنة والجبل الأخضر.

وأضاف الدبيبة أن عودة الاتصالات والإنترنت للمدينة تم بعد تمكن فريق الأزمة الميداني لقطاع الاتصالات من إعادة تنفيذ مسارات جديدة لكوابل الألياف البصرية للبنية التحتية للاتصالات.

وكانت الاتصالات قد انقطعت على مدينة درنة وعدد من مناطق الجبل الأخضر نتيجة قطع أحد كوابل الألياف البصرية خلال الحفر وسط المدينة.

20 سبتمبر، 2023 11:30 م
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