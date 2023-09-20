التضخم البريطاني يتباطأ بشكل طفيف في أغسطس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا تباطؤًا خلال أغسطس الماضي.

وبحسب بياناتٍ حكومية؛ سجل معدل التضخم السنوي 6.7%، مقارنة مع 6.8% في يوليو الماضي، وفقًا للبيانات.

وفي سياقٍ ذي صلة.. سجلت معدلات التضخم وأسعار الفائدة في بريطانيا؛ ما دفع البريطانيين للتخلي عن الرحلات الشاطئية والاكتفاء بإجازات أقصر داخل المدن لتوفير المال.

بيانات حكومية رسمية؛ أوضحت أن المقيمين قاموا في الربع الأول من العام بـ8.6 مليون رحلة إلى الخارج لتمضية العطلات، أي أقل 12% من 2019.

كما أشارت البيانات إلى أن حجوزات عطلات المدن لشهر أغسطس زادت بمقدار الثلث بالمقارنة مع الفترة نفسها عن عام 2022.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ نفذ آلاف الأطباء الذين يعملون في هيئة الصحة الوطنية البريطانية، صباح اليوم، الإضراب عن العمل في أنحاء إنجلترا.

وكالة الأنباء الألمانية؛ قالت عن الاضراب تسبب في اضطراب الرعاية المقدمة للمرضى على نطاق واسع، وأضافت أن الأطباء الاستشاريين وأطباء الأسنان المقيمين في المستشفيات سوف يضربون عن العمل لمدة 48 ساعة ابتداءً من اليوم حتى السابعة صباحاً ليوم السبت المقبل.