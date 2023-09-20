الأسد يعتزم زيارة الصين لعقد قمة سورية صينية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

من المقرّر أن يزور الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد الصين غدًا الخميس.

رئاسة الجمهورية العربية السورية؛ قالت في بيانٍ: “تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد الخميس“.

وتابع بيان الرئاسة: “يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية“.

وفي وقتٍ سابق.. أكد الأسد دعم بلاده للوجود السياسي والاقتصادي للصين في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الأسد مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون لمناقشة العلاقات الثنائية السورية الصينية، وكذلك دور الصين في الشرق الأوسط، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال الأسد خلال لقائه المبعوث الصيني: «إن دور الصين هو مثال جديد في السياسة والاقتصاد والثقافة، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق مبدأ الاستقرار العالمي والسلام والمنفعة للجميع» حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك.