ارتفاع  في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، زيادة في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ،بينما الطقس دون تغير على باقي مناطق ليبيا.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط من مساء يوم الغد على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31–37)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

وتكون السماء في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر ، مع ظهور ضباب أثناء الليل و في الصباح الباكر ليوم الغد على المرج و الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-31)مْ.

بينما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33-38)مْ،

أما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32-35)مْ.