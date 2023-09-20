ألمانيا تؤكد استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء “دانيال”

أخبار ليبيا 24

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، استعداد برلين للمساهمة في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العاصفة دانيال.

وأشار خلال لقائه وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة علي التومي، إلى وجود إرادة ألمانية قوية واستعداد تام لتقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة في المرحلة الحالية.

واستعرض اللقاء الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية للمنطقة بما في ذلك الطرق والجسور والمدارس، بحسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

كما أكد أونماخت مواصلة بلاده تقديم المساعدات للمتضررين، لافتاً إلى جاهزيتها لتعزيز التعاون مع وزارة الحكم المحلي والبلديات المنكوبة في تنمية قدرات الفريق المحلي في التعامل مع الكوارث الطبيعية وتخفيف الآثار السلبية على المجتمع، وصقل مهاراتهم في مجالات الإغاثة والطوارئ.

وأعرب التومي عن تقدير دولة ليبيا للاستجابة الألمانية، قائلاً: “الاستجابة كانت سريعة جداً في خدمة الليبيين في التعامل مع هذه الأزمة الكبيرة” .