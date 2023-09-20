أسعار النفط تهبط بـ1% قبل قرار بشأن أسعار الفائدة

أخبار ليبيا 24

انخفضت أسعار النفط نحو دولار واحد، اليوم الأربعاء، قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة مع عدم يقين المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وانخفضت أسعار النفط على الرغم من وجود سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية وضعف إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة مما يشير إلى ضيق إمدادات الخام لبقية عام 2023.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 0.96 سنتا أو 1.02% بالمئة إلى 93.47دولار للبرميل. كانت برنت قد سجل 95.96 دولارا أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي واحدا بالمئة، أو 97 سنتا، إلى 90.33 دولارا للبرميل، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 93.74 دولارا للبرميل في اليوم السابق. وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر اليوم الأربعاء، وانخفض عقد نوفمبر الأكثر نشاطًا بمقدار 82 سنتًا، أو 0.9%، إلى 89.66 دولارًا للبرميل.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا: “يأخذ ارتفاع النفط فترة راحة طفيفة حيث ينتظر كل متداول قرارًا محوريًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يغير الموازين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيشهد هبوطًا ناعمًا أو حادًا”.

وأضاف مويا: “ما لم تشعر وول ستريت بالقلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقتل الاقتصاد، فإن توقعات الطلب على النفط الخام يجب أن تتراجع تدريجياً، لكن سوق النفط ستعاني بسهولة من عجز في العرض طوال فصل الشتاء”.

وينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات سعر الفائدة من البنوك المركزية هذا الأسبوع، بما في ذلك قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش اليوم، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سينصب على مسار سياسته المتوقع، وهو أمر غير واضح.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا انخفاضا قدره 2.2 مليون برميل.