أردوغان: «مبادرة تصدير الحبوب منعت أزمة جوع»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منعت «أزمة جوع» عالمية.

وحذر أردوغان خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن «الفشل في تنفيذ اتفاقية الحبوب بكامل عناصرها دفع العالم لأزمة جديدة»، وفق وكالة سبوتنيك للأنباء.

وفي سياقٍ ذي صلة.. قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان؛ إن الاتحاد الأوروبي يحاول قطع العلاقات مع بلادنا.

إردوغان؛ أكد أن تركيا ستقوم بتقييم التطورات الراهنة، مرجحًا أن تفترق بلاه عن الاتحاد إذا لزم الأمر، على حد قوله.

وفي سياقٍ منفصل.. يبحث البنك الدولي إمكانية مضاعفة تمويله إلى تركيا بواقع 35 مليار دولار.

بلومبيرغ للأنباء؛ أشارت إلى أن البنك يجري محادثات متقدمة لمضاعفة تمويله لـتركيا إلى 35 مليار دولار للمساعدة في استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، وتشمل هذه المباحثات تعهد البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل، وسيشمل التمويل الإقراض المباشر للحكومة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، بحسب بلومبرغ.