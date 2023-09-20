أردوغان: «مبادرة تصدير الحبوب منعت أزمة جوع»

20 سبتمبر، 2023 2:10 م
4

 

 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منعت «أزمة جوع» عالمية.

وحذر أردوغان خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن «الفشل في تنفيذ اتفاقية الحبوب بكامل عناصرها دفع العالم لأزمة جديدة»، وفق وكالة سبوتنيك للأنباء.

وفي سياقٍ ذي صلة.. قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان؛ إن الاتحاد الأوروبي يحاول قطع العلاقات مع بلادنا.

إردوغان؛ أكد أن تركيا ستقوم بتقييم التطورات الراهنة، مرجحًا أن تفترق بلاه عن الاتحاد إذا لزم الأمر، على حد قوله.

وفي سياقٍ منفصل.. يبحث البنك الدولي إمكانية مضاعفة تمويله إلى تركيا بواقع 35 مليار دولار.

بلومبيرغ للأنباء؛ أشارت إلى أن البنك يجري محادثات متقدمة لمضاعفة تمويله لـتركيا إلى 35 مليار دولار للمساعدة في استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، وتشمل هذه المباحثات تعهد البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل، وسيشمل التمويل الإقراض المباشر للحكومة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، بحسب بلومبرغ.

 

 

20 سبتمبر، 2023 2:10 م
4

المزيد من الأخبار

فريق انتشال الجثث بطب الطوارئ يعثر على 14 جثة بين وديان درنة

20 سبتمبر، 2023 3:36 م

المبعوث الأمريكي يصل العاصمة طرابلس لعقد سلسلة من الاجتماعات .

20 سبتمبر، 2023 3:27 م

جهاز الإسعاف والطوارئ يجري عمليات بحث عن المفقودين في منطقة الوردية

20 سبتمبر، 2023 3:11 م

قائد قوات الأفريكوم يبحث مع الدبيبة تداعيات الأوضاع الكارثية في شرق ليبيا جراء الفيضانات

20 سبتمبر، 2023 2:34 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى