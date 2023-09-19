مقتل 5 جنود في مالي إثر هجوم إرهابي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الجيش في مالي مقتل خمسة جنود ماليين وفقد 11 بعد هجوم استهدف ثكنتين عسكريتين.

وبحسب بيان الجيش؛ فقد أعلن تحالف جماعات مسلحة يهيمن عليه الطوارق في شمال مالي مسؤوليته عن الهجوم، مشيرًا إلى أنه فقد طائرة لكنه «قام بتحييد» أكثر من ثلاثين مهاجما خلال معارك في ليري.

وفي وقتٍ سابق… قُتل 16 جنديًا في شمال شرقي مالي الأسبوع الماضي، إثر هجوم إرهابي نفذته عناصر داعش.

وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى الهجرم وأعلن عبر إحدى وكالاته الدعائية أن «مقاتليه نصبوا كميناً في ذلك اليوم لقافلة من الجيش المالي كانت تسير في اتجاه النيجر قتل فيه 16 جندياً، وأصيب العشرات خلال مواجهات استمرت نحو ساعة، وأضاف أن عناصره أضرموا النار في 3 مركبات، واستولوا على أربع مركبات أخرى، إضافة إلى كمية من الذخيرة والأسلحة وراجمات الصواريخ» بحسب الوكالة.

وفي سياقٍ منفصل، لقي ما لا يقل عن 71 رجلاً من بينهم 31 جندياً و40 متطوّعاً في قوة رديفة في ثلاث هجمات مفترضة شنت في بوركينا فاسو.

الجيش وقوات الأمن، أصدروا بيانًا اوضحوا فيه: «الاثنين تصدى المتطوعون دفاعاً عن الوطن في نواكا في محافظة سانماتنغا ببسالة لهجوم إرهابي استهدف مواقعهم، ولكن للأسف ضحى 33 متطوعاً بحياتهم في هذه العملية»، مشيراً إلى أنهم «قاموا بتحييد حوالي 50 إرهابياً وضبطوا كمية كبيرة من المعدات