مقتل 1200 طفل بسبب الأمراض والأوبئة في السودان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سبب مرض الحصبة وسوء التغذية في وفاة نحو 1200 طفل جراء في تسع مخيمات للاجئين في السودان منذ شهر مايو الماضي.

الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أكدت في بيانٍ أنّ «أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسع مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر، وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة، مرجعةً ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد».

وفي وقتٍ سابق… تلقى مكتب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية بإقليم دافور في السودان.

رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان؛ أوضح أن المقابر الجماعية تضم ضحايا هجمات قوات الدعم السريع شبه العسكرية والفصائل المسلحة العربية المتحالفة معها على المدنيين، وفق قوله.

وفي الأثناء.. اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الحرب الدائرة في بلاده قد تتسبب في «تفتت السودان» و«تصيب وحدته في مقتل»، على حد قوله.

وقال البرهان في تصريحات من بورتسودان إن الشرطة السودانية جاهزة لتأمين المرحلة المقبلة وتستعد لما بعد الحرب، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.

وفي وقتٍ سابق.. أوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنهُ «لا يسعى للاستمرار في الحكم»