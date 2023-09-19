مفوضية المجتمع المدني تحذر من استغلال معاناة ومأساة أهالي درنة والمدن المجاورة

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حذرت مفوضية المجتمع المدني من استغلال معاناة ومأساة أهالي مدينة درنة والمدن المجاورة لها المتضررين من جراء إعصار دانيال.

واعلنت المفوضية في بيان لها استنكارها كل عمل يشكل خرقا للأمن، أو يصنف على أنه عنف أو تحريض على العنف، ويساهم في نشر الفوضى.

ودعت المفوضية إلى أن الأمر يحتاج من الجميع أن يكونوا في المستوى المطلوب، بعيدا عن تسييس هذه الأوضاع الكارثية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي سينعكس سلبا على هذه الأزمة، ويؤثر على عمل المنظمات الدولية وفرق المساعدة.

وأهابت مفوضية المجتمع المدني بكل المواطنين الذين يقوموا بجلب المساعدات بأن يلتزموا بالتواصل مع الجهات التي تحددها غرفة الطوارئ في البلديات المتضررة.

وأكدت على ما جاء في بيانها السابق بأن لا تسبب هذه الأعمال والمساعدات في تعطيل أو إرباك عمل الجهات الأمنية، وفرق الإنقاذ المتخصصة.

وطالبت بدعم أهالي مدينة درنة والمدن المجاورة لها المتضررين من جراء إعصار دانيال محلياً ودولياً، حتى تستعيد هذه المدن بنيتها التحتية، وبشكل يليق بها.

وأشادت مفوضية المجتمع المدني بكل المساعدات الإنسانية التي قدمها المجتمع المدني المحلي والدولي.