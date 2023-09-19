قتلى ومفقودين في هجوم إرهابي بكردستان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قُتل ثلاثة من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين؛ جراء قصف طائرة مسيرة لمطار عربت في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

خلية الإعلام الأمني العراقية؛ أفادت في بيانٍ «أن الطائرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا»

وأضاف البيان: «هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وأمنه وسلامة أراضيه، ويمثل إخلالا وتهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وخرقا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة»

كما حذر البيان من أن هذه الأعمال المتكررة «لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه» وفق البيان.

وفي سياقٍ ذي صلة.. نفذت وزارة الدفاع التركية، ضربات جوية شمالي العراق، مستهدفةً حزب العمال الكردستاني.

الوزارة وفي بيانس أوضحت ان الضربات أسفرت عن تدمير31 هدفًا بينها ملاجئ يعتقد أن بداخلها مسؤولين رفيعين في حزب العمال الكردستاني؛ وذلك للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد الشعب والقوات الأمنية وحماية الحدود التركية.

وفي وقتٍ سابق.. أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية.

وقال الجهاز في بيانٍ: «قُتل 3 عناصر من الحزب في العراق إثر ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة تركية في كردستان بشمال العراق» بحسب البيان.

وأضاف.. «طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى مقتل مسؤول كبير واثنين من مقاتلي» الحزب في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل، وذلك بعدما حض فيدان العراق صباح الخميس في بغداد على اعتبار الحزب «منظمة إرهابية».