قائد فريق الإنقاذ التونسي: لا نية لأي من فرق الإنقاذ لمغادرة درنة

أخبار ليبيا 24

أكد، قائد فريق البحث والإنقاذ التونسي، العميد طارق الوسلاتي، عدم وجود أي نية للفريق التونسي والفرق العربية للانسحاب من درنة في الوقت الراهن.

وأكد الوسلاتي، في مقابلة مع قناة الحدث/العربية، استمرار عمل جميع الفرق العربية في المدينة لحين تجاوز الأزمة.

وقال، إن أمل العثور على ناجين بعد مرور عشرة أيام “شبه معدوم علميًا”.

وأكد أنّه تم تقسيم المنطقة إلى قطاعات تدخل بالتنسيق مع السلطات المحلية الليبية، حيث تعمل فرق على البر وأخرى على الشاطئ والميناء شرق المدينة.

وما إن كانت هناك صعوبات تواجه عمل فرق الإنقاذ، قال الوسلاتي: “في البداية واجهتنا صعوبات في الوصول إلى المنازل بسبب الحواجز الترابية، ومع ذلك تم جلب معدات ثقيلة ساهمت في انتشال الجثث من المنازل”.

وأضاف: “الآن أصبح هناك فرق كبير.. والسلطات الليبية وفرّت كل المعدات وفتحت مسارات للطرق”.

وأضاف، أن فريق البحث والإنقاذ التونسي متعدد الاختصاصات نجح في انتشال 100 جثة وقدم المستشفى الميداني الإسعافات اللازمة لحوالي 500 شخص.