شرطة راس أعبيدة تضبط تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة هواتف المواطنين من سياراتهم

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة رأس أعبيدة كشف تفاصيل ضبط تشكيل عصابي خطير متكون من أربعة أشخاص يمتهنون سرقة الهواتف المحمولة من مركبات المواطنين أمام نادي النجمة الرياضي مُنذ عام ونصف.

وأضافت المديرية أنه استجابة لشكاوى المواطنين حول سرقة هواتهم المحمولة من داخل مركباتهم أمام نادي النجمة الرياضي بمنطقة السلماني أثناء دخولهم للنادي لممارسة الرياضة.

وأفادت مديرية الأمن أن الشكاوي كانت منذ عام ونصف أغلبها قُيدت ضد مجهول حيث أصدر رئيس المركز عميد إمحمد إبريك المغربي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وأوضحت المديرية أن عمليات البحث والتحري انطلقت من قبل أعضاء التحريات وأسفرت جهودهم عن التوصل إلى شخصين من أفراد هذا التشكيل وتم ضبطهم وبحوزتهم هواتف محمولة.

وأشارت مديرية الأمن أنه تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهما اعترفا بسرقة عدد كبير من الهواتف المحمولة من مركبات المواطنين من أمام نادي النجمة الرياضي فكانوا يحطمون زجاج المركبات أو يقومون بفتحها بطريق أو بأخري وسرقة الهواتف من هذه المركبات.

وكشفت المديرية أن المتهمين أكدا أنهم قاموا ببيع المسروقات لشخص واحد يعمل في تجارة الهواتف المحمولة ويساعده شخص آخر يقوم بعملية فتح ومسح بيانات الهواتف (السوفتوير) لهذه الأجهزة وهم يعلمون أن هذه الأجهزة مسروقة وعلى الفور تم الانتقال وضبطهم.

وذكرت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإيداعهم بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضهم على النيابة العامة.