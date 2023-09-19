سد وادي القطارة يعمل بشكل ممتاز.

19 سبتمبر، 2023 5:45 م
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في تصريحٍ صُحفي قال مشرف عام سد وادي القطارة صلاح المقلة بأن السد يعمل بشكل ممتاز.

 

وأوضح المقلة في تصريحه بأن سعة المياه الموجودة في السد حالياً هي 4 مليون متر مكعب من أصل 120 مليون متر مكعب السعة الإجمالية للسد.

 

وأضاف مشرف السد بأن وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة أرسلت مجموعة من المهندسين والخبراء، لفحص السد والتأكد من مدى عمله بكامل قوته بعد الأخبار المتداولة عن احتمالية انفجاره .

 

وطمأن المقلة المواطنين في مدينة بنغازي وحذرهم من الانجرار وراء الاشاعات الكاذبة حسب وصفه.

19 سبتمبر، 2023 5:45 م
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