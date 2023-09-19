حصيلة 24 ساعة.. روسيا تعلن مقتل 600 جندي أوكراني وإسقاط 38 مسيرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الروسي القوات الأوكرانية اليوم الماضي 600 قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة “سو-25” و38 مسيرة أوكرانية.

وعلى محور زابوروجيه تكبدت القوا الأوكرانية خسائر بشرية بلغت 175 جنديا.

في اتجاه كراسنو-ليمان صدت القوات الروسية 3 هجمات شنتها قوات كييف وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا.

وعلى محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين للجيش الأوكراني وتمكنت من القضاء على أكثر من 220 جنديا، ودمرت 3 مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية.

وأسقطت الدفات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية من نوع “سو-25” في مقاطعة زابوروجيه، و38 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة.

وفقدت القوات الأوكرانية 115 جنديا على محور زابوروجيه.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 16 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من نظام “هيمارس” الأمريكي.