جهاز الإسعاف والطوارئ يفند إشاعات متعلقة بوقف عمل عناصره في درنة

أخبار ليبيا 24

أكد، جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، استمرار عمله الإنساني في المناطق المنكوبة بالفيضانات في شرق ليبيا، مفندًا الإشاعات بشأن طلب الإخلاء من درنة.

وفي تصريح على “فيسبوك” قال: “مستمرون في العمل ولا صحة للشائعات بطلب اخلاء الفرق الطبية من المدينة وهذا جزء من غرفة العمليات مع توضيح وقت التواصل بين الفرق”.

من جهة أخرى، فنّد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، صحة ما يتداول بشأن فقدان الاتصال مع عناصر الجهاز.

وقال: “ننفي ما يتداول عبر بعض القنوات عن تصريحنا بفقد الاتصال بعناصرنا الطبية في المنطقة الشرقية وأن كل الأخبار التي تصدر من خلالنا كتصريحات رسمية يتم إعلانها في الصفحة الرسمية للجهاز”.