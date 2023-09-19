باتيلي يشدد على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة في شرق ليبيا

19 سبتمبر، 2023 2:09 ص
3

أخبارليبيا24

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة في شرق ليبيا.

وطالب باتيلي خلال مشاركته في مراسم عزاء نظمها أهالي درنة في طرابلس بضرورة الرقابة السليمة على المخصصات المالية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المستحقين.

ودعا المبعوث الأممي إلى ضرورة استخدام المواد بشكل ملائم في إعادة إعمار جميع المناطق المتضررة.

وجدد باتيلي التعبير عن خالص تعازيه في فقدان آلاف الأشخاص جراء هذه الكارثة، مؤكدًا تضامن الأمم المتحدة مع الشعب الليبي.

وأكد المبعوث الأممي، على ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية الليبية من أجل الاستجابة الفعالة والمنسقة لهذه الكارثة.

19 سبتمبر، 2023 2:09 ص
3

المزيد من الأخبار

مفوضية المجتمع المدني تحذر من استغلال معاناة ومأساة أهالي درنة والمدن المجاورة

19 سبتمبر، 2023 2:33 ص

شرطة راس أعبيدة تضبط تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة هواتف المواطنين من سياراتهم

19 سبتمبر، 2023 2:20 ص
وزير التعليم موسى المقريف

المقريف: 95% من المؤسسات التعليمية تضررت بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة

18 سبتمبر، 2023 10:59 م

استطلاع | غالبية الآراء المشاركة أكدت أن التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لن تصل إلى نتائج ملموسة

18 سبتمبر، 2023 10:54 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى