المرصد السوري يكشف حصيلة الضحايا السوريين جراء فيضانات درنة

أخبار ليبيا 24

لقي 112 سوريًا حتفهم، بينهم عائلات برمّتها، فيما لا يزال أكثر من مئة آخرين في عداد المفقودين، جراء الفيضانات التي ضربت مدينة درنة في شرق ليبيا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتستضيف ليبيا جالية سورية كبيرة، كما تعد منطلقًا أساسيًا لمهاجرين من سورية ومن دول عدة يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة باتجاه أوروبا.

وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أنه جرى تحديد 112 قتيلاً وأكثر من مئة مفقود حتى الآن، في وقت تتراجع فرص العثور على ناجين جراء الفيضانات التي ضربت درنة في 10 سبتمبر، مؤدية بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.