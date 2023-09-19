الطب العسكري يزود أحد مخابز درنة بالمواد والمستلزمات التشغيلية لتوزيع الخبز مجاناً

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم جهاز الطب العسكري عبد الرحمن كبلان إنهم تكفلوا بالمواد والمستلزمات التشغيلية لأحد مخابز مدينة درنة لتوزيع الخبز مجاناً للمواطنين.

وأوضح كبلان في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن الفرق تستمر في توزيع المعونات والسلات الغذائية في بلديتي درنة والبيضاء وضواحيها.

وأضاف كبلان، أن السلات تحوي مواد غذائية وتنظيف ومستلزمات طبية لبلديتي درنة والبيضاء وضواحيها، ومركز الهجرة غير الشرعية، بالإضافة مستلزمات طبية وكراسي متحركة ومولد كهربائي لمكتب رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأشار كبلان إلى أن تم تسليم مواد غذائية ومواد تنظيف وأغطيه وفرشه بمولد لمكتب النيابة العامة درنة، مؤكداً أن العمل مستمر حتى هذه اللحظة، فضلاً عن عمل فرق البحث عن الجثث وانتشالها.