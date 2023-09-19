الحويج والقنصل اليوناني يقدمان واجب العزاء لأسر فريق “فزعة شباب بنغازي”

أخبار ليبيا 24

قدّم وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج رفقة القنصل اليوناني وممثلي عن الجالية اليونانية المقيمة في بنغازي وموظفي وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسر شباب “فزعة شباب بنغازي” الذين قضوا نحبهم في حادث سير مروري مروع مع فريق الإنقاذ الإنساني من الحكومة اليونانية.

وانتقل الوزير والقنصل اليوناني إلى مقر إقامة أسر الشباب في مناطق الليثي وشبنة وقنفودة والسلماني.

حادث مأساوي

وتوفي ستة شباب من فريق “فزعة شباب بنغازي” الإثنين إثر تعرضهم لحادث سير مأساوي في طريق عودتهم من درنة إلى بنغازي.

والشباب هم: “محمد المجبري ويوسف الدينالي وبالعيد التاورغي ومهند الزليتني وهاشم الشريف وناجي بن سعود”.

في المقابل توفي أربعة من عناصر فريق الإنقاذ اليوناني، وهم في طريقهم من بنغازي إلى درنة للمشاركة في أعمال إنقاذ المتضررين من كارثة الفيضان التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر.

وقال وزير الصحة في الحكومة، عثمان عبد الجليل، في مؤتمر صحفي في مدينة درنة، إن “الحادث الرهيب” وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقا.

وأوضح الوزير أن “الفريق كان مؤلفا من 19 شخصا. قتل أربعة منهم وأصيب الـ 15 الآخرون. ثمانية هم في وضع مستقر والسبعة الآخرون في وضع حرج”.