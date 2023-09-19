الأرصاد .. أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر وكتلة هوائية دافئة غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتأثر مناطق غرب البلاد بكتلة هوائية دافئة تعمل على ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع، بينما تبقى الأجواء دون تغيير على باقي المناطق.

أمطار خفيفة

تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الشرقي قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على “الجبل الاخضر-البيضاء- شحات-درنة”، والرياح نشطة على الساحل الممتد من درنة حتى طبرق، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً بداية من يوم الخميس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32–36)مْ, وترتفع تدريجياً بداية من يوم الخميس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل من درنة إلى طبرق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-37)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.